«Газпром» запустит вторую очередь малотоннажного СПГ-завода в Татарстане в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Газпром СПГ Технологии» запустит вторую очередь комплекса по производству и отгрузке сжиженного природного газа «Садилово» в Татарстане в 2023 году, сообщил ТАСС председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе.



По его словам, к проектированию первой очереди завода уже приступили (технологическая линия — 7 тонн СПГ в час). Второй комплекс планируется расположить на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра. Предполагается три очереди строительства, вторая и третья очереди — по 10 тонн.

В следующем году ожидаются запуски комплексов в Санкт-Петербурге, в Перми, в Белгородской области.

Комплекс по производству, хранению и отгрузке СПГ «Садилово» в Высокогорском районе Татарстана «Газпром СПГ Технологии» запустил в сентябре 2022 года. СПГ будут производить с помощью технологии полного сжижения с внешним азотным охлаждением (азотный цикл охлаждения газа).

В апреле Кахидзе рассказывал, что Зеленодольский завод имени А.М. Горького, входящий в судостроительную корпорацию «Ак Барс», начнет строительство СПГ-бункеровщиков для «Газпром СПГ технологий». 21 декабря Татарстан и «Газпром СПГ технологии» подписали соглашение о сотрудничестве области реализации проекта по строительству криогенных АЗС.

Также инвестиционный совет Татарстана в декабре рассмотрел и одобрил инвестиционный проект по строительству административного комплекса «Газпром трансгаз Казань». Объект появится на улице Салимжанова. Он будет состоять из трех башен, многоуровневого подземного паркинга, в нем также будет располагаться современный абонентский пункт для потребителей.

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Маргарита Головатенко