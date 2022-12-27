Центробанк оценил вероятность возвращения замороженных активов российских банков

Центробанк России назвал вероятность возврата замороженных из-за санкций активов российских банков крайне низкой. Об этом сказано в докладе регулятора.

У ряда банков также были заблокированы средства в НРД после введения в отношении него санкций. Как отметили в ЦБ, перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то, что с юридической точки зрения они пока не конфискованы.

— С одной стороны, нельзя игнорировать факт их обесценения. С другой стороны, одномоментное создание по заблокированным активам 100% резервов представляется излишне консервативным подходом. Его применение привело бы к существенному сокращению прибыли и капитала отдельных банков, снижению потенциала кредитования, — сказано в докладе.

Фото: pixabay.com

Чтобы решить проблему, регулятор предлагает предоставить пострадавшим от санкций банкам рассрочку на 10 лет. По задумке авторов, это поможет создать резервы на возможные потери по полностью заблокированным активам.



Напомним, в конце июня Министерство финансов США сообщило, что страна заморозила и заблокировала российские активы на общую сумму $330 млрд. Из них около $300 млрд — активы Центрального банка России, более $30 млрд — активы россиян, находящихся под санкциями.

В июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерса заявил, что большая часть замороженных в Евросоюзе российских активов приходится на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург. В странах союза арестовали активов на сумму 13,8 миллиарда евро, 12,6 миллиарда из них приходится на шесть стран.

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Айрат Назипов