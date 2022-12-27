Вячеслав Быков: «Зинэтула Хайдярович, как никто другой, сможет встряхнуть команду»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о возвращении Зинэтулы Билялетдинова в казанский «Ак Барс». Его цитирует «Чемпионат».

— Зинэтула Хайдярович, как никто другой, сможет встряхнуть команду, придать динамики, эмоций и амбиций. Это родной человек для «Ак Барса», знающий и многого добившийся с командой. Сейчас будет очень интересно посмотреть, — сказал Быков.

По словам специалиста, Билялетдинов знает проблемы команды изнутри, а потому команда должна преобразиться.

— Это назначение также придаст дополнительный импульс и интерес чемпионату. Возвращение претендента на чемпионство — это всегда дополнительная конкуренция и хорошие матчи. Наверняка болельщики рады и счастливы, что вновь увидят легендарного тренера, — подытожил Быков.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что главным тренером «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов официально стал сегодня. Контракт с ним подписан до конца сезона-22/23. Исполняющий обязанности главного тренера Юрий Бабенко продолжит работать в клубе в качестве ассистента.



В 2004—2011 и 2014—2019 годах Зинэтула Билялетдинов занимал должность главного тренера «Ак Барса». Под его руководством команда выиграла три Кубка Гагарина, стала четырехкратным чемпионом России, двукратным серебряным призером чемпионатов России, обладателем Кубка Европейских чемпионов и Континентального кубка.

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Айрат Назипов