Татарстанцы 728 миллионов раз воспользовались картой за первые 9 месяцев 2022 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанцы за первые девять месяцев 2022 года воспользовались банковскими картами 728,7 миллиона раз с целью оплаты товаров и услуг. Этот показатель на 11% больше, чем за тот же период 2021 года. Общая сумма безналичных платежей составила 514,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает Нацбанк РТ.

В общем объеме операций по банковским картам доля безналичных платежей составила 95% по количеству, а также 48% по сумме. Это говорит о том, что за девять месяцев в Татарстане карты с целью оплаты услуг использовали в 20 раз чаще, чем снимали с них деньги.

Управляющий отделением-Национальным банком по республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марат Шарифуллин считает, что безналичные платежи постепенно вытесняют наличные расчеты.

Фото: Максим Платонов

— Оплату товаров и услуг по карте на начало октября текущего года в Татарстане принимали более 103,7 тыс. электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг республики. Количество таких устройств за год выросло на 11%, — отметил он.

Напомним, что в начале июля сообщалось, что в Татарстане в первом квартале 2022 года совершили 213,7 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт. Данный показатель стал на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Антон Гаврилов