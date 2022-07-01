Татарстанцы в 18 раз чаще расплачиваются картами, чем снимают с них наличные

В Татарстане в первом квартале 2022 года совершили 213,7 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по Татарстану Волго-Вятского главного управления ЦБ России.

Общая сумма безналичных платежей увеличилась на 16% и достигла 163,5 млрд рублей.

Средняя сумма безналичного платежа — 765 рублей. Татарстанцы в среднем снимали 15,2 тыс. рублей.

Фото: Максим Платонов

— Доля безналичных платежей в общем объеме операций по банковским картам составила 95% по количеству и 48% по сумме. Таким образом, за первый квартал в Татарстане картами расплачивались в 18 раз чаще, чем снимали с них деньги, — отметил управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марат Шарифуллин.

По состоянию на 1 апреля, в организациях торговли и услуг республики установили 97,3 тыс. электронных терминалов. Количество устройств за год выросло на 14%.

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Татьяна Леухина