Акционеры «Татнефти» на повторном собрании утвердили размер дивидендов за 9 месяцев 2022 года

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Акционеры ПАО «Татнефть» на повторном собрании одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев, учитывая выплаты за первое полугодие, в размере 39,57 рубля на акцию. Такие данные опубликованы на портале центра раскрытия корпоративной информации.



За третий квартал размер дивидендов составит 6,86 рубля на акцию. Это касается обычных и привилегированных акций. По итогам первых 6 месяцев «Татнефть» выплатила дивиденды из расчета 32,71 руб. на акцию.

Датой закрытия реестра лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 10 января 2023 года.

Фото: tatneft.ru

Отметим, что внеочередное собрание акционеров «Татнефти» должно было состояться еще в прошлый четверг. Но его не провели из-за отсутствия кворума.

Напомним, что накануне совет директоров ПАО «Татнефть» на заседании в субботу принял бюджет на январь 2023 года, а еще на первый квартал того же года.

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Айрат Назипов