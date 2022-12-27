Акционеры «Татнефти» на повторном собрании утвердили размер дивидендов за 9 месяцев 2022 года
Акционеры ПАО «Татнефть» на повторном собрании одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев, учитывая выплаты за первое полугодие, в размере 39,57 рубля на акцию. Такие данные опубликованы на портале центра раскрытия корпоративной информации.
За третий квартал размер дивидендов составит 6,86 рубля на акцию. Это касается обычных и привилегированных акций. По итогам первых 6 месяцев «Татнефть» выплатила дивиденды из расчета 32,71 руб. на акцию.
Датой закрытия реестра лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 10 января 2023 года.
Отметим, что внеочередное собрание акционеров «Татнефти» должно было состояться еще в прошлый четверг. Но его не провели из-за отсутствия кворума.
Напомним, что накануне совет директоров ПАО «Татнефть» на заседании в субботу принял бюджет на январь 2023 года, а еще на первый квартал того же года.
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