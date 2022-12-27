Минсельхоз России заверил, что ситуация на рынке сахара стабильна

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Министерство сельского хозяйства России заверило, что ситуация с сахаром на рыке стабильна. Дополнительного регулирования в виде потолка цен не требуется.

По данным Минсельхоза на 21 декабря, отпускные цены на сахар выше уровня аналогичного периода прошлого года на 3,2%. При этом за последний месяц они снизились на 1,5%.

Минсельхоз при необходимости рассмотрит различные варианты регулирования на продовольственном рынке. В частности, ведомство может вернуться к практике 2020—2021 годов и заключить ценовые соглашения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце 2020 года в России заключили соглашение о стабилизации цен на сахар отечественного производства. Предельная оптовая цена одного килограмма составляла 36 рублей, розничная — 46 рублей. Изначально соглашение действовало до 1 апреля 2021 года, но затем его продлили до 1 июня.



Сахар, как и некоторые другие продукты питания, татарстанцы активно скупали и в сетевых магазинах весной этого года. «Только успевают выгружать на полки, как уже все скупают», — рассказал в середине марта президент республики Рустам Минниханов.



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Антон Гаврилов