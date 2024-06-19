Суд взыскал с бывшего директора «ТехКомсервиса» убытки на сумму более 34 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Ленинский районный суд Кирова рассмотрел иск Фонда развития территорий и взыскал с ответчика, бывшего директора ООО «ТехКомсервис», убытки в размере более 34 миллионов рублей. Об этом сообщает istochnik.online.

Установлено, что требования истца основывались на информации, указывающей на убытки Фонда на сумму более 34 млн рублей, которые связаны с выплатой компенсаций дольщикам дома на Маклина, 60а в Кирове. Ответчик не закончил строительство после заключения сделки и использовал деньги не по назначению.

В 2019 году мужчину также осудили за злоупотребление полномочиями и выполнение работ/оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Его приговорили к четырем годам 20 дням исправительной колонии общего режима с лишением на два года права на деятельность, связанную со строительством домов и иных помещений.

Фонд развития территорий принял меры для восстановления имущественных прав «обманутых дольщиков», что повлекло за собой дополнительную финансовую нагрузку на сумму выплаты компенсаций.

По гражданскому законодательству вред, причиненный личности/имуществу человека и имуществу юрлица, возмещает в полном объеме лицо, которое его причинило.

Суд согласился с представителем региональной прокуратуры и взыскал с экс-директора «ТехКомсервиса» убытки, понесенные Фондом развития территорий.

Елизавета Пуншева