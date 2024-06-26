Не могу попасть в квартиру: какими методами вскрывают двери специалисты

Фото: предоставлено пресс-службой «Сервис Замков»

Оказаться в ситуации, когда вы стоите на лестничной площадке и не можете попасть в свою собственную квартиру, может каждый. Достаточно выронить брелок с ключами в метро или случайно сломать ключ в заевшем механизме. Паниковать в этом случае не стоит — большинство проблем реально решить быстро и без дорогостоящего ремонта впоследствии.

Если нет угрозы для жизни и безопасности, вашей или тех людей, которые находятся внутри квартиры, имеет смысл звонить мастерам профильных аварийных служб. Почти всегда эти службы работают круглосуточно и, что не менее важно, открывают двери с минимальными повреждениями.

Методы вскрытия замков, используемые мастерами

Как отмечают эксперты сервиса аварийного вскрытия замков Service-Zamkov.ru, сегодня для восстановления доступа в квартиру, офис, автомобиль используются не разрушительные способы, которые приводят к необходимости полной замены двери и ремонту прилегающих стен, а более аккуратные методики.

В большинстве случаев открыть дверь удается вообще без повреждений или с последующей заменой только секретной части запорного устройства. Это очевидно снижает стоимость разрешения форс-мажора с запертой дверью и устранения последствий. Если вы хотите узнать, получится ли открыть вашу дверь без грубой силы, позвоните диспетчеру профильной службы в вашем городе.

В каких случаях не обойтись без грубой силы

Серьезные повреждения замка.

Если замок серьезно поврежден, его нужно менять, причем не откладывая на завтра или до понедельника. В таких случаях может потребоваться применение грубой силы, чтобы открыть дверь. Устаревшие или нестандартные замки.

Некоторые старые или нестандартные замки, возможно, трудно вскрыть с помощью обычных методов. В таких случаях специалист может использовать грубую силу для вскрытия, а затем заменить замок на более современный и надежный. Экстренные ситуации.

В экстренных ситуациях, например если в квартире находится маленький ребенок или больной человек, требующий немедленной помощи, применение грубой силы может быть единственным быстрым решением.

Как понять, каким методом будут вскрывать вашу дверь? Лучше всего — дождаться мастера, который проведет осмотр замка и выдаст свой вердикт. В некоторых ситуациях ответить на этот вопрос можно и дистанционно, после того как вы опишите ситуацию, назовете причину форс-мажора и тип запорного устройства.

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