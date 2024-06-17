Госданные станут общедоступными: бизнесу предоставят новый ресурс для обучения ИИ

Минэкономразвития России утвердило порядок раскрытия данных государственных ведомств в интернете. С 7 июня компании смогут запрашивать и использовать эту информацию для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Согласно новому порядку, государственные и муниципальные органы будут публиковать данные в специальном разделе на своих сайтах под названием «Открытые данные». Ведомства будут принимать решение о публикации на основе общественной потребности, определяемой публичными советами, действующими при различных уровнях власти. Эксперты считают, что это позволит компаниям получать доступ к важной информации для разработки новых технологий и услуг.

Компании смогут использовать данные ведомств бесплатно для обучения ИИ и других целей. Mika Baumeister на Unsplash

В разделе «Открытые данные» будут размещаться разнообразные сведения, за исключением персональных данных. Компании смогут использовать эти данные бесплатно для обучения ИИ и других целей. Представители Минэкономразвития подчеркивают, что это решение готовит почву для реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который планируется запустить с 2025 года.

Национальный проект «Экономика данных» придет на смену текущему проекту «Цифровая экономика» и получит финансирование в размере не менее 700 млрд рублей. Цель проекта — создание к 2030 году цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы для оптимизации взаимодействия граждан, бизнеса и государства.

Эксперты считают, что унифицированный подход к публикации данных на сайтах ведомств облегчит компаниям поиск и анализ информации. Удобный доступ к данным будет стимулировать развитие новых технологий и продуктов в области ИИ и анализа данных.



Екатерина Петрова