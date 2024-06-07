Маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили часть замечаний ФАС

Фото: Максим Платонов

На Петербургском международном экономическом форуме руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил, что маркетплейсы Ozon и Wildberries устранили ряд замечаний, полученных от ведомства ранее.

По словам Шаскольского, работа по исполнению предписаний завершается, а отдельные пункты предписаний все еще находятся на стадии изучения.

— Ряд замечаний точно устранены. Остались отдельные пункты, которые касаются коммуникаций с потребителями и продавцами — мы сейчас изучаем то, как исполнено в этой части. Работа завершается, — заявил он.

Напомним, сегодня в рамках ПМЭФ раис Татарстана Рустам Минниханов и глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подписали торговое соглашение.