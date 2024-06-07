«Смешарики» вытеснили Олега Тинькова из пятерки популярных бизнес-книг

Абсолютным лидером продаж стала книга о работе с текстом «Пиши, сокращай - 2025». Фото: Екатерина Петрова

Во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сеть книжных магазинов «Читай-город» проанализировала, какие книги российских предпринимателей и бизнесменов пользуются наибольшей популярностью среди читателей. Сравнение показало незначительное снижение продаж в категории бизнес-литературы на 2,4%. С марта по май 2024 года россияне купили более 120 тысяч книг из раздела «Экономика. Управление. Бизнес».

Каждый третий автор в топ-100 бизнес-книг — российский, что соответствует показателям 2022 года. Из российских авторов в топ-100 только четыре женщины: Людмила Сарычева, Мария Корнилова, Василиса Глядешкина и Александра Жаркова.

Топ-5 российских авторов весной 2024 года:

Максим Ильяхов и Людмила Сарычева — «Пиши, сокращай — 2025. Как создавать сильный текст»;

— «Пиши, сокращай — 2025. Как создавать сильный текст»; Максим Батырев — «45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя» и «45 татуировок продавана. Правила для тех, кто продает и управляет продажами»;

— «45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя» и «45 татуировок продавана. Правила для тех, кто продает и управляет продажами»; Алексей Марков — «Капитал. Как сколотить капитал, как его не потерять и почему нам его так не хватает»;

— «Капитал. Как сколотить капитал, как его не потерять и почему нам его так не хватает»; Мария Корнилова — «Смешарики. История культовой вселенной»;

— «Смешарики. История культовой вселенной»; Игорь Рызов — «Кремлевская школа переговоров».

Абсолютным лидером продаж стала книга о работе с текстом «Пиши, сокращай — 2025». С марта по май 2024 года было продано 5528 экземпляров книг авторов из топ-5, из них 30% составила новинка «Пиши, сокращай — 2025». В числе популярных тем также оказались soft-skills для руководителей, финансовая грамотность, истории успеха и искусство переговоров.

История коммерческого успеха «Смешариков» вытеснила из топ-5 бестселлер Олега Тинькова «Бизнес без MBA». В 2022 году книга Тинькова занимала четвертое место, а в 2024 году опустилась на десятое.

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова