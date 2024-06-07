Amazon использует ИИ для выявления дефектов продукции перед отправкой

Компания Amazon представила проект PI (Private Investigator), который объединяет генеративный ИИ и компьютерное зрение для выявления дефектов продукции перед их отправкой клиентам. Эта инновационная система направлена на уменьшение количества возвратов путем выявления поврежденных товаров на ранних этапах процесса.

Система работает следующим образом: товары, которые направляются к клиентам, проходят через специальный туннель, где их сканирует программа компьютерного зрения. Технология анализирует изображения товаров, обнаруживая повреждения или несоответствия в цвете или размере. При выявлении дефекта товар откладывают для дальнейшей оценки. ИИ также анализирует, возникают ли подобные дефекты у других товаров, помогая Amazon выявлять и устранять коренные причины проблем.

В настоящее время проект PI функционирует на нескольких складах Северной Америки, и планируется его расширение на другие объекты в течение года. Эта инициатива идет за предыдущим внедрением системы, которая отмечает часто возвращаемые товары, позволяя клиентам заранее узнавать о возможных проблемах перед покупкой.

Снижение количества возвратов помогает сократить выбросы углекислого газа. ANIRUDH на Unsplash

Amazon подчеркивает, что снижение количества возвратов выгодно не только для удовлетворенности клиентов, но и для окружающей среды, так как это помогает сократить выбросы углекислого газа. Товары, отмеченные системой PI, проходят проверку сотрудниками Amazon, которые решают, продавать ли их по сниженной цене на платформе Amazon’s Second Chance или передать на благотворительность.

Кроме того, Amazon разрабатывает мультимодальную модель большого языка для анализа отзывов клиентов. Этот инструмент ИИ изучает отзывы и изображения из проекта PI, чтобы понять причины неудовлетворенности клиентов. Он также предназначен для помощи другим продавцам в выявлении и исправлении ошибок маркировки.



Екатерина Петрова