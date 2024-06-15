ФАС оштрафовала «Яндекс» за рекламу услуг по написанию выпускных работ

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила штраф на «Яндекс» за распространение рекламы услуг по написанию выпускных квалификационных работ, сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС получила жалобу на рекламу организации Work 5, которая предлагала услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Эта реклама размещалась в поисковой системе «Яндекс». Согласно законодательству, размещение рекламы услуг по подготовке работ для государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено.

ФАС возбудила дело 14 февраля на основании п. 10 ст. 7 закона «О рекламе» против Work 5 и «Яндекса» за распространение ненадлежащей рекламы. В конкретном случае к ответственности был привлечен рекламораспространитель.

Эксперты отмечают, что проще и эффективнее работать с распространителями рекламы, поскольку нарушение закона у них легко фиксируется. «Яндекс» могли оштрафовать на сумму от 100 до 500 тысяч рублей. Эксперты также считают, что перспективы оспорить решение ФАС в суде и избежать штрафа крайне низкие, так как нарушение имеет объективный характер и четко запрещено законодательством.



Екатерина Петрова