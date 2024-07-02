Совкомбанк начинает сотрудничество с премиальным автомобильным брендом HONGQI

Фото: Динар Фатыхов

Совкомбанк и автомобильный бренд HONGQI объявляют о начале сотрудничества и запуске совместной программы автокредитования.

Теперь автомобили модельного ряда HONGQI можно приобрести без первоначального взноса по программе беспроцентной рассрочки по карте «Халва». Продолжительность рассрочки может составлять до 78 месяцев в зависимости от модели автомобиля. Также Совкомбанк предлагает потенциальным покупателям программу субсидируемого кредитования по сниженным процентным ставкам, без первоначального взноса, на срок до 84 месяцев.

«Наше сотрудничество с HONGQI — это возможность приобрести роскошный автомобиль на роскошных условиях. Мы уверены, что наши программы рассрочки и автокредитования в совокупности с преимуществами автомобилей HONGQI будут способствовать еще большему росту популярности этой марки в России», — комментирует управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

Исполнительный директор HONGQI в России Иван Савельев: «HONGQI всегда выбирает для сотрудничества самых надежных и стабильных партнеров. И Совкомбанк, входящий в первую десятку финансово-кредитных организаций России, безусловно, относится именно к таким. Надеемся, что благодаря этому сотрудничеству приобретение автомобилей HONGQI станет еще удобнее для клиентов. Профессионализм и опыт специалистов Совкомбанка помогут клиентам HONGQI почувствовать внимание к себе и заботу, необходимые в работе премиального бренда».

Финансовые программы действуют на новые автомобили HONGQI HS5 Classic 2023—2024 гг. выпуска, HONGQI HS5 NEW 2023—2024 гг. выпуска., HONGQI H5 NEW 2023—2024 гг. выпуска, HONGQI H9 2023—2024 гг. выпуска, HONGQI E-HS9 2021, 2023—2024 года выпуска, HONGQI HS3 2024 года выпуска. Сумма рассрочки или кредита в зависимости от выбранной программы составляет от 300 тыс. до 9 млн рублей.

Заявку на кредит или рассрочку по карте «Халва» можно подать в дилерских центрах HONGQI. Для этого потребуется только паспорт гражданина России. Банк рассматривает заявку в течение часа, кредитный договор можно подписать в официальном дилерском центре.

Программы субсидируемого кредитования и авторассрочки от Совкомбанка доступны во всех официальных дилерских центрах HONGQI.

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