МегаФон стал партнером федерального благотворительного проекта Совкомбанка «Технологии добра»

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

МегаФон и Совкомбанк договорились о партнерстве в рамках платформы «Технологии добра», благотворительного проекта цифровой и инфраструктурной поддержки некоммерческих организаций. Соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и генеральный директор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.

МегаФон выступит телеком-партнером проекта и предоставит благотворительным организациям услуги мобильной связи, фиксированного интернета, других цифровых сервисов. Компании будут постоянно обмениваться информацией, чтобы подбирать оптимальные технологические решения в области связи и создавать условия для расширения сотрудничества в других направлениях.

Сегодня свыше 250 некоммерческих организаций пользуются услугами портала «Технологии добра». На сайте технологиидобра.рф организациям благотворительного сектора доступны продукты и услуги от Совкомбанка и партнеров проекта на безвозмездной или льготной основе. Проект также нацелен на создание цифровых решений под конкретные задачи сектора.



МегаФон активно участвует в благотворительных проектах с момента своего создания. Одно из приоритетных направлений этой деятельности — помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, компания на постоянной основе реализует проект «Будущее зависит от тебя» — всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. В рамках сотрудничества с фондом «Хранители детства» запущен проект «Включайся и будь успешен», который направлен на помощь детям в социализации и осознанном выборе профессии.

— Платформа «Технологии добра» — это не только благотворительный, но и высокотехнологичный проект, и МегаФон, как ведущий оператор мобильной связи, будет рад помочь проекту не только за счет предоставления своих сервисов, но и экспертизой в области цифровизации процессов, — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан на церемонии подписания соглашения.

— Мы рады присоединению к проекту «Технологии добра» одного из крупнейших телеком-операторов России, лидера по покрытию сети и скорости мобильного интернета. Мобильные услуги и цифровые сервисы МегаФона помогут некоммерческим организациям оптимизировать и усовершенствовать свои ежедневные рабочие процессы. На платформе «Технологии добра» всем НКО-пользователям проекта продукты МегаФона доступны на льготных условиях, — прокомментировал генеральный директор ООО «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.

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