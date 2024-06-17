McDonald’s приостанавливает тестирование ИИ для приема заказов на драйв-тру

McDonald’s прекратит тестирование системы искусственного интеллекта (ИИ) для приема заказов на драйв-тру в партнерстве с IBM. Компания уведомила франчайзи о завершении программы не позднее 26 июля 2024 года, сообщает издание Restaurant Business.

Система, которую начали тестировать в 2021 году, будет демонтирована более чем в 100 ресторанах, где она использовалась. Представители компании отметили, что целью эксперимента было проверить, сможет ли голосовой чат-бот ускорить обслуживание клиентов. Несмотря на завершение тестирования, McDonald’s по-прежнему уверен в перспективности использования ИИ для приема заказов в будущем.

В декабре McDonald’s объявил о потенциальном сотрудничестве с Google. Эксперты предполагают, что сделка заключена для использования чат-бота Ask Pickles для поддержки сотрудников, например, при чистке машин для мороженого. Хотя подробности соглашения с Google пока остаются неясными, известно, что компания активно изучает возможности ИИ.

Эксперты отмечают, что McDonald’s стремится к автоматизации процессов, традиционно выполняемых людьми. Помимо тестирования ИИ для драйв-тру, компания внедряет мобильные заказы, киоски для самообслуживания, а также экспериментирует с доставкой дронами, роботами на кухне и инновационными инструментами для найма сотрудников.



Екатерина Петрова