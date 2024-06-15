Выручка российских IT-сервисов для общепита выросла на 68,3% в 2023 году

Фото: Максим Платонов

В 2023 году выручка российских IT-сервисов для рынка общественного питания достигла 5,8 млрд рублей, что на 68,3% больше, чем в предыдущем году, сообщает аналитическое агентство Smart Ranking.

Лидером сегмента стала компания iiko, разработчик решений для автоматизации ресторанов. Ее выручка увеличилась на 46% и составила 3 млрд рублей. Количество клиентов компании достигло 22 тысяч в России и странах СНГ, включая Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Эксперты связывают этот рост с развитием внутреннего туризма и открытием новых ресторанов и отелей, заинтересованных в систематизации процессов.

На втором месте по выручке оказался сервис r-keeper, который показал рост на 25%, достигнув 850 млн рублей. Третье место заняла компания СБИС «Автоматизация бизнеса», которая увеличила выручку на 34,6%, до 789 млн рублей.

Эксперты отмечают, что одной из главных причин роста рынка IT-решений для сегмента HoReCa стал уход иностранных вендоров, таких как SAP. Российские сервисы оказались более доступными и соответствующими запросам компаний, особенно с госучастием. Переход крупных ресторанных сетей на российские решения также способствовал значительному росту рынка.

Восстановление ресторанной индустрии в 2023 году по сравнению с падением в 2022 году тоже сыграло важную роль. По данным Росстата, оборот ресторанов, кафе и баров в России в 2023 году увеличился на 12,3%, достигнув 2,8 трлн рублей. Посещаемость кафе и ресторанов выросла на 29%, по сравнению с доковидным 2019 годом, что также связано с возобновлением туризма. Среди других причин роста рынка IT-решений для общепита авторы исследования называют увеличение спроса на сервисы безналичной оплаты чаевых.

В IV квартале 2023 года рынок IT-решений для общепита сократился на 8%, по сравнению с III кварталом, что эксперты объясняют хакерской атакой на компанию iiko в декабре 2023 года. Прогнозируется, что в 2024 году рынок продолжит расти, но не такими высокими темпами, как в 2023 году, из-за исчерпания замещающих ресурсов и увеличения налоговой нагрузки.



Екатерина Петрова