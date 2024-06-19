Иван Гуз: «В Авито работает около 8000 сотрудников и ежегодно их число растет на треть»

Управляющие партнеры Авито Иван Гуз и Сергей Пивень встретились со студентами и школьниками в рамках молодежного дня ПМЭФ-2024.



За 1,5 часа топ-менеджеры ответили на два десятка вопросов собравшихся школьников, студентов и молодых предпринимателей. Они рассказали о своем карьерном пути и стратегии компании, а также поделились советами для запуска и развития новых бизнес-идей.

В числе гостей были ребята из Санкт-Петербурга, Москвы и других российских городов, а еще — Испании и Эквадора. Студенты, многие из которых уже ведут собственные социальные или коммерческие проекты, интересовались стратегией Авито и ключевыми направлениями развития компании.



Один из самых волнующих вопросов — корпоративная культура в Авито. Иван Гуз присоединился к компании еще на этапе стартапа и пришел туда из большой корпорации.

«Они продали мне историю: «Мы хотим менять мир и предлагаем тебе кардинально изменить свою судьбу. Я пошел тогда на меньшие деньги, чем имел на тот момент, зато получил полный карт-бланш на любые действия. Это мне очень понравилось. Компания росла вместе со мной», — рассказал он.

По словам топов, Авито до сих пор сохраняет признаки стартапа: «У нас очень демократичная культура, которую мы внимательно поддерживаем и развиваем, — говорит Сергей Пивень. — Вместе с сотрудниками мы определили пять ценностей команды Авито. И одна из них — все начинается с потребностей пользователей. Это большая философская идея. Наш бизнес — это маховик добра, который поддерживается энергией и интересами наших покупателей и продавцов. По сути, они крутят наш бизнес, а чтобы поддерживать их энергию, мы улучшаем клиентский опыт и развиваем новые продукты».

Сам Сергей присоединился к компании два года назад — когда Авито уже был одной из самых посещаемых платформ в интернете.

«У нас с Авито была сделка. Я обещал построить то, что умею — в части финансового планирования. А компания обещала научить меня магии онлайн-рынка. И, собственно говоря, процесс обучения происходит до сих пор. И я счастлив каждый день, когда прихожу на работу в офис», — признался он.

Один из вопросов касался работы Авито с молодыми талантами, а также программ стажировок.

«Средний возраст сотрудников нашей компании — 26—28 лет. Мы активно набираем молодых специалистов. В Авито открыто много программ стажировок. У нас есть хорошая инфраструктура для разработки и запуска новых продуктов, выстроенная система менеджмента», — сказал Иван Гуз. Иван отметил, что сейчас в компании Авито работает около 8 000 сотрудников и ежегодно их число растет на треть. А больше 80% стажеров остаются работать в Авито и после завершения программы.

Топ-менеджеры Авито рассказали, что карьерный рост стажера до позиций среднего звена занимает до двух лет, а вырасти до тимлида в Авито можно за 3—5 лет.

В конце встречи спикеры поделились с ребятами личным опытом и дали советы о том, что может помочь как в работе в корпорации, так и в предпринимательстве.

Сергей Пивень рассказал истории из личной жизни, которые помогли ему сформировать предпринимательское мышление: «Главное, чему вы должны научиться как стартаперы, — это принимать поражение как шаг к успеху. Несмотря ни на какие неудачи, вы должны ложиться спать с мыслью: «Завтра я что-нибудь решу и переиграю эту ситуацию!».

«Мыслите всегда вдолгую, не бегите за краткосрочной выгодой. Старайтесь находить смысл в том, что вы делаете. Так, у Авито есть миссия — помогать людям улучшать свою жизнь и жизнь людей вокруг. Это реальный смысл, ради которого мы работаем», — резюмировал Иван Гуз.

