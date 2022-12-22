На дорогах Казани образовались 8-балльные пробки

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Вечером в четверг, 22 декабря, на дорогах Казани образовались. К 17:00 они достигли 8 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Движение транспорта сильно затруднено в центре города. «Встали» улицы Пушкина, Габдуллы Тукая, Лево-Булачная, Бутлерова, Татарстан и Чернышевского. Пробка образовалась и в Щербаковском переулке.



Заторы наблюдаются и на других дорогах — на улицах Николая Ершова, Достоевского, Аделя Кутуя, Родины, Гвардейская, Петра Витера и Копылова. Пробка образовалась на проспекте Победы и Мамадышском тракте.

скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Ситуацию осложняет прошедший днем снег. В Гидрометцентра Татарстана предупредили о снежной кашу на дорогах в пятницу. Также завтра ожидается сильная гололедица, метель и ветер порывами до 15-17 м/с.

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Татьяна Демина