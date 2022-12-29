Кредитование бизнеса в Татарстане упало на 20,4%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

За десять месяцев 2022 года банки выдали татарстанским организациям и индивидуальным предпринимателям новые кредиты на 823 млрд рублей — это на 20,4% меньше, чем годом ранее. За десять месяцев 2021 года было выдано 990,6 млрд рублей, сообщили «Реальному времени» в Национальном банке Татарстана.

Сегодня аналитическая служба «Реального времени» опубликовала обзор кредитования бизнеса в республике. Выдача новых кредитов крупному бизнесу сократилась за год с 719,2 млрд рублей до 514,6 млрд рублей, или на 28,4%.

Кредитование малого и среднего бизнеса, наоборот, выросло. Так, субъектам МСП за 10 месяцев 2022 года было выдано 308,4 млрд рублей — вместо 271,4 млрд рублей годом ранее. Кредитование индивидуальных предпринимателей снизилось: за январь — октябрь 2022 года ИП было выдано займов на 19,5 млрд рублей — вместо 22 млрд рублей за тот же период 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Общий объем обязательств по кредитам юрлиц в Татарстане вырос и на 1 ноября 2022 года достиг 715,2 млрд рублей (на 1 ноября 2021 было 668 млрд рублей). Из них портфель кредитов крупных предприятий сократился на 4 млрд — до 464 млрд рублей, а портфель МСП вырос на 52,6 млрд — до 251,1 млрд рублей, в том числе ИП — 16,7 млрд рублей (вместо 16 млрд рублей год назад).

Поддержку кредитной активности бизнеса в текущих условиях оказывают программы льготного кредитования, отметили в пресс-службе Нацбанка.

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Юлия Гараева