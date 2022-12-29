В Татарстане аферисты похитили в банке 31 млн рублей с помощью поддельных документов и переодевания

Сегодня МВД сообщило о завершении расследования дела о театральных аферах с ущербом для банка в 31 млн рублей. На скамью подсудимых отправится завкассой казанского отделения потерпевшего банка, ее племянник, подруга и еще четыре человека.



По версии ГСУ МВД Татарстана, сотрудница банка узнала о счетах зажиточных жителей Альметьевска, которые годами не снимали свои средства, и задумала их похитить. В аферу вовлекла коллегу по банку, а собственную мать решила выдать за владелицу одного из таких счетов. Для чего заранее подготовила поддельную справку об утере паспорта с фотографией своей матери, но данными реальной вкладчицы. С помощью этого документа в августе 2018-го из отделения банка в Нижнекамске было похищено 7 млн рублей.

Еще 21,8 млн унесли в январе 2020-го из казанского отделения, где работала обвиняемая. Там под видом ВИП-клиента деньги забирал дорого одетый мужчина на автомобиле с водителем. По версии силовиков, подставного вкладчика нашли знакомые племянника завкассой, который согласился помочь своей тете провернуть крупное хищение. И роль важного клиента отыграл дворник, которого отмыли, подстригли и приодели.

В ходе следствия, полицейские установили и иные эпизоды преступлений, оценив общий ущерб в 31 млн рублей. К слову, вкладчики банка не пострадали — банк возместил снятые с их счетов деньги.

К уголовной ответственности привлекается восемь человек, один из которых объявлен в международный розыск.