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В Татарстане оказывают помощь военным и мобилизованным — видео

22:59, 18.10.2022
В Татарстане оказывают помощь военным и мобилизованным — видео
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане оказывают всестороннюю помощь военным и мобилизованным. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Помощь мобилизованным и их семьям оказывают федеральная линия 122, система «ОНФ.Помощь», информационная система «Народный контроль», общественная приемная партии «Единая Россия» в Татарстане, система мониторинга «Инцидент менеджмент», горячая линия АНО «Добрая Казань».

При штабах сформировали волонтерский актив при штабах — 675 человек, которые оказывают помощь при сортировке гуманитарной помощи, психологическую поддержку семьям мобилизованных, юридические консультации и иные меры поддержки.

Ответственный координатор общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин сообщил, что в Татарстане с 21 сентября, с начала частичной мобилизации, получили более 22 тысяч обращений. Каждое десятое из них — просьба оказать психологическую помощь.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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