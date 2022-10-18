В Татарстане оказывают помощь военным и мобилизованным — видео
В Татарстане оказывают всестороннюю помощь военным и мобилизованным. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Помощь мобилизованным и их семьям оказывают федеральная линия 122, система «ОНФ.Помощь», информационная система «Народный контроль», общественная приемная партии «Единая Россия» в Татарстане, система мониторинга «Инцидент менеджмент», горячая линия АНО «Добрая Казань».
При штабах сформировали волонтерский актив при штабах — 675 человек, которые оказывают помощь при сортировке гуманитарной помощи, психологическую поддержку семьям мобилизованных, юридические консультации и иные меры поддержки.
Ответственный координатор общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин сообщил, что в Татарстане с 21 сентября, с начала частичной мобилизации, получили более 22 тысяч обращений. Каждое десятое из них — просьба оказать психологическую помощь.
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