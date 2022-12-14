В Татарстане хотят закрепить право участников СВО на бесплатную юридическую помощь

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Власти Татарстана хотят закрепить право участников специальной военной операции (СВО) на Украине — как мобилизованных, так и добровольцев — на бесплатную юридическую помощь. С инициативой в Госсовет республики обратилась региональный омбудсмен Сария Сабурская.



От мобилизованных поступает большое количество жалоб. Рассчитывается, что закон исключит риск необоснованного отказа в получении юридической услуги. Их интересы в судах будут представлять адвокаты республики.

Согласно документу, на бесплатные консультации смогут рассчитывать в том числе члены семей военнослужащих — родители или усыновители, дети старше 18 лет, если они стали инвалидами, дети до 23 лет, обучающиеся на очной форме, иждивенцы.

— Данные категории граждан будут иметь право на получение бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления для них заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сабурская указала, что аналогичные законы приняли в Чувашии, Самарской, Ульяновской, Рязанской, Волгоградской областях и других субъектах России, сообщает «Коммерсант».

Сейчас помощь мобилизованным и их семьям в Татарстане оказывают федеральная линия 122, система «ОНФ.Помощь», информационная система «Народный контроль», общественная приемная партии «Единая Россия» в Татарстане, система мониторинга «Инцидент менеджмент», горячая линия АНО «Добрая Казань». При штабах сформировали волонтерский актив — 675 человек, которые оказывают помощь при сортировке гуманитарной помощи, психологическую поддержку семьям мобилизованных, юридические консультации и иные меры поддержки.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко