Для обеспечения порядка в новогодние праздники в Татарстане задействуют сотрудников Росгвардии

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане в новогоднюю ночь привлекут 177 военнослужащих в 16 районах. Об этом рассказал заместитель начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии России по республике Марат Салахиев.

— С 1 по 8 января ежедневно, за исключением новогодней ночи, для участия в охране общественного порядка и общественной безопасности на улицах и иных общественных местах, а также [местах] народных гуляний на территории елочных городков в период проведения новогодних и рождественских праздников планируется привлекать 80 военнослужащих и сотрудников, — добавил он.

скриншот трансляции

Также в Татарстане в новогоднюю ночь для обеспечения общественного порядка задействуют более 2,5 тысячи сотрудников полиции. Ежедневно в праздничные дни до 8 января работать будут порядка 400 полицейских.



В Казани в ночь с 31 декабря на 1 января работать будут 342 полицейских, 100 сотрудников Росгвардии, 15 муниципальных служащих и 44 сотрудника ЧОПа. В Рождественскую ночь задействуют 249 сотрудников полиции.

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Татьяна Демина