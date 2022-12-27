В новогоднюю ночь в Татарстане за порядком будут следить более 2,5 тысячи полицейских

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в новогоднюю ночь за общественным порядком будут следить более 2,5 тысячи сотрудников полиции. Ежедневно в праздничные дни до 8 января работать будут порядка 400 полицейских.

Как рассказал заместитель начальника полиции МВД по Татарстану по охране общественного порядка Фяргат Мухаметзянов, в новогодние каникулы полицейские будут работать в усиленном режиме. Подготовка к обеспечению общественного порядка в праздничные дни началась еще в ноябре — каждую площадку проведения мероприятий обследовали.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в ночь с 31 декабря на 1 января работать будут 342 полицейских, 100 сотрудников Росгвардии, 15 муниципальных служащих и 44 сотрудника ЧОПа. В Рождественскую ночь задействуют 249 сотрудников полиции.

— На сегодняшний день в связи с установленным на территории республики базовым уровнем готовности, повышенное внимание удалено усилению охраны общественного порядка, обеспечению мер антитеррористической безопасности, в особенности — в местах массового пребывания граждан, — напомнил заместитель начальника управления МВД по Казани — начальник полиции Ильнур Хаялиев.

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Татьяна Демина