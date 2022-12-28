Грохот фейерверков, цены на такси и мытье посуды: казанцы рассказали, что их раздражает в новогоднюю ночь

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В результате опроса SuperJob выяснилось, что каждого четвертого казанца раздражает шум от фейерверков и петард в новогоднюю ночь.

Также опрос показал, что 2% казанцев считают самым неприятным для себя в новогоднюю ночь — недосып, сильное ощущение одиночества, сожаление, что веселье быстро заканчивается, и всеобщую одержимость празднованием.

Помимо этого, аналитики выяснили, что 12% респондентов жалуются на поднадоевшую новогоднюю программу. 10% опрошенных назвали раздражающим фактором обилие алкоголя и массу нетрезвых людей вокруг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Среди массы опрошенных нашлись и 3% тех, кто устает от чрезмерного количества еды. Еще 12% респондентов признались, что новогоднее настроение им портят следующие факторы: плохая погода, мытье посуды, суета, цены на такси.

Нашлись и те граждане, которых ничего не раздражает в новогоднюю ночь, — 29%.

Напомним, что 25 числа «Мослента» со ссылкой на результаты исследований онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и российского оператора экспресс-доставки СДЭК сообщила, что больше всего россиян перед Новым годом раздражает большая загруженность на работе.

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Антон Гаврилов