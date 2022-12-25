Россияне рассказали, что их раздражает перед Новым годом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше всего россиян перед Новым годом раздражает большая загруженность на работе. Об этом сообщает «Мослента» со ссылкой на результаты исследований онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и российского оператора экспресс-доставки СДЭК.

В целом 43% опрошенных россиян чувствуют стресс в предновогодний период. Большая загруженность на работе напрягает каждого четвертого (26%).

Многих россиян в предновогодний период раздражает спешка в связи с завершением поставленных проектов. По этой причине для 14% россиян основная цель на декабрь — завершение всех своих дел.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также среди опрошенных нашлись и те, кого в период предновогодней суеты сильно раздражают толпы в торговых центрах и магазинах, а также высокие цены на праздничную атрибутику. Согласно результатам исследования, 53% респондентов начинают закупаться всем необходимым за неделю до Нового года.

Аналитики выяснили, что погодные условия, уменьшение светового дня и слякоть под ногами не являются раздражающим фактором для большинства россиян. Всего 9% респондентов заявили, что их раздражает грязь и снег. Такова и доля тех, кому не нравятся пробки на дорогах.

Согласно другому исследованию, в Казани каждый пятый опрошенный (22%) хочет найти в следующем году достойную работу. По сравнению с предыдущим годом показатель не изменился.



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Антон Гаврилов