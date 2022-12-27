Председатель совета директоров «Соллерс»: «Мы будем двигаться к полной независимости»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Председатель совета директоров и один из владельцев «Соллерс» Адиль Ширинов в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал об отличии в нынешних подходах в работе. По его словам, компания стремится к полной независимости.



Он отметил, что при нынешнем подходе, когда используется созданная в другой стране платформа, 50% продуктовой линейки будет разработано в России:

— Мы уже говорили 26 ноября при запуске производства (новых моделей LCV «Атлант» массой 2,5—4,2 тонны и «Арго» на 2,5—3,5 тонны), что будет принципиально новый подход к развитию модельного ряда за счет собственных ресурсов. Дальше мы будем двигаться к полной независимости.

В этом, по словам Ширинова, заключается отличие от создания СП с иностранными концернами. В том числе это касается адаптации моделей. Он отметил, что на российском рынке изменения вносить сложно — «только если модификацию согласовывать глобально и она идет на мировой рынок».

— Мы сегодня будем делать то, что считаем правильным исходя из технического регламента и конструктивных особенностей, отвечая всем требованиям, которые существуют у клиентов. А также с учетом требований тех рынков, на которые мы сможем экспортировать.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Соллерс» с 14 декабря начал продажи легких коммерческих автомобилей Argo и Atlant под своим брендом. В этом году компания планирует продать под своим брендом 900 автомобилей, а в течение 2—3 лет выйти на уровень в 30 тысяч. Объем продаж и производства авто в перспективе на 5 лет может составить порядка 50 тысяч автомобилей.



Также в декабре стало известно, что группа «Соллерс» возобновит свернутый в прошлом году выпуск восьмицилиндровых двигателей, производимых с 1963 года. Выпуск возобновится на Заволжском моторном заводе (ПАО «ЗМЗ», ныне — Заволжский филиал ООО «УАЗ).



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Маргарита Головатенко