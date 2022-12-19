«Соллерс» возобновит выпуск восьмицилиндровых двигателей, производимых с 1963 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Группа «Соллерс» возобновит свернутый в прошлом году выпуск восьмицилиндровых двигателей, производимых с 1963 года. Выпуск возобновится на Заволжском моторном заводе (ПАО «ЗМЗ», ныне — Заволжский филиал ООО «УАЗ), сообщает «Интерфакс».



— На рынке вновь возник спрос на нашу линейку двигателей V8 — как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей. Мы видим четкую потребность рынка в данном двигателе на ближайшие несколько лет, — отметил директор Заволжского филиала УАЗа Ильнур Сахабиев.

Бензиновые двигатели ЗМЗ-523 и битопливные ЗМЗ-524 ранее использовали во многих известных российских моделях коммерческой техники и автобусов. На предприятиях приступили к подготовке возобновления производства и укомплектованию персоналом. Возобновить выпуск моторов V-8 планируют в первой половине 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 1963 года по конец 2021 года на ЗМЗ было собрано более 6,5 млн восьмицилиндровых двигателей.

В декабре «Соллерс» начал продажи легких коммерческих автомобилей Argo и Atlant под своим брендом. В этом году компания планирует продать под своим брендом 900 автомобилей, а в течение двух-трех лет выйти на уровень в 30 тысяч. Объем продаж и производства авто в перспективе на пять лет может составить порядка 50 тысяч автомобилей.

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Маргарита Головатенко