Дмитрию Рогозину успешно удалили осколок из района шейного позвонка

Руководитель группы военных советников «Царские волки» и бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин успешно прооперирован. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку, — сказал его помощник.

Отмечается, что операцию ему провели в одной из больниц Московского региона.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, Дмитрий Рогозин получил ранение и был госпитализирован в результате обстрела Донецка со стороны ВС Украины. Он находился в гостинице, в которой в последние месяцы проживала группа военных советников.

Незадолго до операции, бывший глава Роскосмоса, говорил, что осколок от снаряда, которым он был ранен, оказался неизвлекаем.

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Айрат Назипов