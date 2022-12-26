С начала года на российских дорогах погибли 14 тысяч человек — это много или мало?

В 2022 году на российских дорогах в ДТП погибли 14 тысяч человек. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— У нас три основные причины гибели людей, которые составляют 75% смертности, — это выезд на встречную полосу, наезд на пешехода, вождение в состоянии опьянения, — сообщил он. Три года назад жертвами ДТП стали 17 тысяч россиян.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Марат Хуснуллин также сообщил, что сократилось и количество аварий — со 164 тысяч в 2019-м до 130 тысяч в текущем году. Число получивших травмы в ДТП за три года снизилось на 56 тысяч.

14 тысяч погибших в ДТП — это:

1,07% об общего количества жертв ДТП в мире — ежегодно на дорогах погибает около 1,3 миллиона человек.

— ежегодно на дорогах погибает около 1,3 миллиона человек. Количество погибших на дорогах планеты за четыре дня — ежедневно на дорогах по всему миру гибнут в среднем 3,5 тыс. человек.

— ежедневно на дорогах по всему миру гибнут в среднем 3,5 тыс. человек. Почти на 900 погибших меньше, чем за прошлый год — в 2021-м в ДТП погибло 14 874 жителя России.

— в 2021-м в ДТП погибло 14 874 жителя России. На 2 152 жертвы меньше, чем в 2020-м — за пандемийный год в России в авариях погибли 16 152 человека.

— за пандемийный год в России в авариях погибли 16 152 человека. Почти на четверть меньше, чем в 2018 году — тогда на российских дорогах погибли 18 124 человека.

— тогда на российских дорогах погибли 18 124 человека. На 5 тысяч меньше, чем пять лет назад — в 2017 году жертвами аварий стали 19 088 россиян.

— в 2017 году жертвами аварий стали 19 088 россиян. Почти на треть меньше, чем в 2016 году — за этот год на дорогах России погибли 20 308 человек.

— за этот год на дорогах России погибли 20 308 человек. На 9,1 тысячи меньше, чем в 2015-м — с января по декабрь этого года на российских дорогах в ДТП погибли 23 114 граждан.

— с января по декабрь этого года на российских дорогах в ДТП погибли 23 114 граждан. Треть от количества погибших в ДТП в США — за 2021-й жертвами аварий стали 42 915 человек, максимум для страны с 2005-го.

Почти в десять раз меньше количества летальных исходов, которые обусловила плохая экология в 2021 году — она повлияла на наступление смерти 136 тысяч человек.



Почти в 67 раз меньше количества умерших от сердечно-сосудистых заболеваний — в прошлом году по этой причине скончалось 934 тысячи россиян. В структуре причин смертности эти болезни занимают первое место.



Меньше трети от числа смертей, связанных с алкоголем , — в 2021-м их зарегистрировали 47 393.



В 237 раз больше количества погибших на пожарах в зданиях общественного назначения — с начала 2022 года жертвами стали 59 россиян.

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Татьяна Демина