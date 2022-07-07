Завтра в Казани объявят итоги конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети

Фото: Максим Платонов

В преддверии праздника Курбан-байрам, 8 июля, объявят итоги открытого Международного конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети Казани и прилегающей территории. О работе конкурсной комиссии, которая выбирала лучшую разработку, рассказали в казанском Кремле.

— Есть члены этой конкурсной комиссии, которые исключительно коллегиально принимают решение, какой эскиз победит. Власти не принимают участия в каких-то рекомендациях, каких-то там наставлениях в этой части, — рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов не влияет на решение членов жюри, потому что комиссия создана для принятия единого беспристрастного решения, заверила она. Вместе с этим он примет участие в церемонии оглашения победителей конкурса.

Напомним, заявку на конкурс можно было подать с 1 по 15 апреля на сайте созданного 3 февраля республиканского фонда содействия духовно-нравственному развитию общества «Игелек — Доброта». Накануне, 6 июля, прошло закрытое заседание конкурсной комиссии.



Конкретного технического задания у конкурсантов не было. Имелись лишь нескольких параметров: это должна быть мечеть на 10 000 человек, размещенная на территории в 8,2 га.



О том, что Соборную мечеть в Казани возведут на территории парка развлечений «Кырлай», стало известно 1 апреля. Строительство мечети обсуждалось уже давно. В середине января президент Татарстана сообщил, что ее планируют возвести на берегу Казанки, противоположном Кремлю.

Первый камень мечети заложили 20 мая. Перед началом торжественной церемонии на площадке бывшего парка «Кырлай» прошло коллективное чтение намаза. Само строительство Соборной мечети планируют начать осенью этого года. Она будет рассчитана на 10 тысяч человек

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Татьяна Демина