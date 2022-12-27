Чертово городище и Юрьевская пещера: где в Татарстане провести новогодние праздники с детьми

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Новогодние каникулы, пожалуй, самое лучшее время, чтобы отвлечься от работы, отбросить бытовую суету и отдохнуть всей душой. У каждого отдых свой, с этим не поспоришь. Однако как же здорово, когда отдохнуть получается не только душой, но и телом, при этом подарив яркие эмоции не только и себе, и своим близким. Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» рассказали «Реальному времени» о топ-5 мест для новогоднего отдыха в Татарстане вместе детьми.

Свияжск и легенда об острове Буяне из «Сказки о царе Салтане»

По легенде, Свияжск является настоящим прототипом острова Буяна из «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. Сказание наверняка придется по вкусу детям и они захотят воочию увидеть сказочный остров.

Кроме того, на его территории расположено большое количество древних соборов и храмов. Эксперты советуют посетить Свияжский Богородице-Успенский монастырь, а также Собор Богоматери Всех Скорбящих Радости. Глубже окунуться в правдивое сказание о сказочном острове помогут экспозиции Музея истории Свияжска.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Елабуга — Соборная мечеть «Джамиг» и Чертово городище

Елабуга была основана в 1007-м году на Каме и хранит богатую историю, которая связана с великими и известными людьми прошлого. Стены города помнят русскую поэтессу Марину Цветаеву, русского художника-пейзажиста Ивана Шишкина, для которого Елабуга является родиной. Эти люди оставили нынешнему поколению великое наследие, которое хранится в их домах-музеях.

Их творчество будет интересно как взрослым, так и детям. Помимо этого, эксперты советуют туристам посетить Соборную мечеть «Джамиг» и Чертово городище.

Болгар — памятник ЮНЕСКО и Ханский дворец

Болгар — масштабный исторический комплекс на месте города, который булгары возвели в период с X по XIII век. Объект представляет огромную ценность для мировой культуры. В 2014-м году все городище попало в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь можно посетить Ханский дворец, Восточный мавзолей, Музей Корана и Белой мечети.

Ознакомиться с историей каждой достопримечательности можно с помощью обзорной экскурсии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Деревня «Татар Авылы» в Исаково

Деревня находится в селе Исаково. Здесь путешественники смогут не только насладиться местным колоритом, но и воочию увидеть старые деревянные татарские избы.

Специально для детей тут есть контактный зоопарк, в котором живут птицы и животные.

Юрьевская пещера

Ее подземное пространство признано самым протяженным во всем Среднем Поволжье. Длина Юрьевской пещеры составляет более 1 тысячи метров. Площадь — почти 3,5 тысячи квадратных метров.



Напомним, что 21 декабря аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» узнали, куда казанцы полетят отдыхать в новогодние каникулы. 23 декабря МТС Travel и сервис бронирования Bronevik.com в результате совместного исследования выяснили, что Казань вошла в число самых популярных направлений для проведения новогодних праздников.



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Антон Гаврилов