Казань вошла в топ самых популярных городов для новогоднего отдыха
Казань вошла в число самых популярных направлений для проведения новогодних праздников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование МТС Travel и сервис бронирования Bronevik.com.
Рейтинг традиционно возглавляют Москва и Санкт-Петербург: на столицу приходится 17% бронирований в новогодние даты, на Петербург — 11%. За ними следует Большой Сочи, а затем столица Татарстана и Нижний Новгород.
Эксперты отмечают возросший спрос на отдых в городах Золотого кольца. Самым востребованным стал Ярославль — за год он поднялся на шестое с десятого места в рейтинге самых популярных мест для проведения зимних каникул. В список в этом году также попали Владимир и Сергиев Посад.
Согласно прогнозу Госкомитета РТ по туризму, Татарстан в новогодние каникулы посетят порядка 170—180 тысяч туристов. Загрузка гостиниц оценивается как высокая. На многие даты она достигла 95—97%.
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