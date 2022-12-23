Казань вошла в топ самых популярных городов для новогоднего отдыха

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань вошла в число самых популярных направлений для проведения новогодних праздников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование МТС Travel и сервис бронирования Bronevik.com.



Рейтинг традиционно возглавляют Москва и Санкт-Петербург: на столицу приходится 17% бронирований в новогодние даты, на Петербург — 11%. За ними следует Большой Сочи, а затем столица Татарстана и Нижний Новгород.



Эксперты отмечают возросший спрос на отдых в городах Золотого кольца. Самым востребованным стал Ярославль — за год он поднялся на шестое с десятого места в рейтинге самых популярных мест для проведения зимних каникул. В список в этом году также попали Владимир и Сергиев Посад.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно прогнозу Госкомитета РТ по туризму, Татарстан в новогодние каникулы посетят порядка 170—180 тысяч туристов. Загрузка гостиниц оценивается как высокая. На многие даты она достигла 95—97%.



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Маргарита Головатенко