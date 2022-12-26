В Мамадышском районе Татарстана организовали работу ледовой переправы через Каму

В Мамадышском районе Татарстана 26 декабря с 09.30 организовали работу ледовой переправы по маршруту село Соколка — село Новый Закамский через Каму. Переправа работает круглосуточно, допустимая масса автотранспорта — до 3,5 тонны, сообщили в пресс-службе МЧС России по республике.



26 декабря с 10.00 возобновили работу ледовой переправы в Зеленодольском районе по маршруту Зеленодольск — Нижние Вязовые через Волгу. Режим работы — круглосуточный, допустимая масса автотранспорта — до 2,5 тонны.

В МЧС напомнили, что в связи с выходом воды на лед с 25 декабря года временно приостанавливали работу ледовой переправы в Верхнеуслонском районе через Волгу по маршруту поселок Аракчино (Казань) — село Верхний Услон.

25 декабря в Елабужском районе Татарстана возобновили работу ледовой переправы через реку Каму. Переправа работает круглосуточно, допустимая масса автотранспорта до 3,5 тонны.

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Маргарита Головатенко