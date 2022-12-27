Исследование: больше всего казанцы жалеют о кредитах, необдуманных покупках и влюбленностях

Самые необдуманные поступки казанцев в 2022 году — кредиты, необдуманные покупки и влюбленности. Об этом сообщает сервиса SuperJob.

10% казанцев своими самыми безрассудными поступками считают необдуманные покупки. 8% легкомысленным посчитали взятие ипотеки или вступление в брак, 7% жителей жалеют, что поторопились с изменением места жительства. 3% укоряют себя за неоправданное доверие людям.

Фото: pxhere.com



Каждый пятый совершал такие безумные поступки, как игра на бирже, открытие бизнеса, прыжок с парашютом и многое другое.

Напомним, среди россиян 51% опрошенных женщин заявили, что не совершали опрометчивых поступков вообще. Среди мужчин так ответили только 44%. Кроме того, 3% опрошенных отметили, что проявили опрометчивость при смене места жительства. Еще 2% неожиданно для себя отправились в путешествие.



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Диана Фатыхова