Жители России назвали свои самые опрометчивые поступки в 2022 году

Самыми безрассудными поступками в 2022 году россияне считают спонтанные покупки, кредиты и вступление в брак. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

51% опрошенных женщин заявили, что не совершали таких поступков вообще. Среди мужчин же таких оказалось меньше — 44%. Также 4% респондентов считают, что наиболее легкомысленным решением с их стороны были кредит, ипотека и брак.

Фото: pxhere.com

Кроме того, 3% опрошенных отметили, что проявили опрометчивость при смене места жительства. Еще 2% неожиданно для себя отправились в путешествие.

Вместе с этим стоит отметить, что 5% респондентов подчеркнули, что жалеют о своих необдуманных покупках.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова