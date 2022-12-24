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Жители России назвали свои самые опрометчивые поступки в 2022 году

21:33, 24.12.2022
Жители России назвали свои самые опрометчивые поступки в 2022 году
Фото: pxhere.com

Самыми безрассудными поступками в 2022 году россияне считают спонтанные покупки, кредиты и вступление в брак. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

51% опрошенных женщин заявили, что не совершали таких поступков вообще. Среди мужчин же таких оказалось меньше — 44%. Также 4% респондентов считают, что наиболее легкомысленным решением с их стороны были кредит, ипотека и брак.

Фото: pxhere.com

Кроме того, 3% опрошенных отметили, что проявили опрометчивость при смене места жительства. Еще 2% неожиданно для себя отправились в путешествие.

Вместе с этим стоит отметить, что 5% респондентов подчеркнули, что жалеют о своих необдуманных покупках.

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Диана Фатыхова
Общество Татарстан

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