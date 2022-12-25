В Татарстане выросло количество зарегистрированных случаев дачи взятки

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

За 11 месяцев 2022 года в Татарстане выявили 279 фактов дачи взятки. Это на 24 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года, выяснило «Реальное время», изучив материалы Генеральной прокуратуры России.

По количеству зарегистрированных в январе — ноябре текущего года преступлений, предусмотренных статьей 291 Уголовного кодекса России, Татарстан занимает 2-е место в стране. Республику обогнала лишь Москва, где за этот период выявили 324 факта дачи взятки.

скриншот портала правовой статистики

Для сравнения, по итогам января — ноября 2021 года Татарстан лидировал по количеству зарегистрированных случаев дачи взятки — их было 255. Москва же находилась на второй строчке рейтинга.

скриншот портала правовой статистики

За январь — ноябрь 2022 года в Татарстане зарегистрировали 48 474 преступления. По их количеству республика занимает 7-е место в рейтинге Генеральной прокуратуры России.



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Татьяна Демина