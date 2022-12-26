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Сегодня в Татарстане снег и до -7 градусов

06:30, 26.12.2022
Сегодня в Татарстане снег и до -7 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 26 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный северо-западный ветер. Днем местами возможен снег, в отдельных районах туман, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -2 до -7 градусов. В Казани прогнозируется от -4 до -6°С, в Набережных Челнах — от -2 до -5°С.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

На дорогах сильная гололедица, предупреждают в Гидрометцентре Татарстана.

В минувшие выходные в республике наблюдалась плюсовая температура. Специалисты объяснили, что аномально теплая погода со смешанными осадками установилась на Европейской территории России под влиянием глубокого североатлантического циклона.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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