Сегодня в Татарстане снег и до -7 градусов
В понедельник, 26 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и умеренный северо-западный ветер. Днем местами возможен снег, в отдельных районах туман, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
Днем в Татарстане ожидается от -2 до -7 градусов. В Казани прогнозируется от -4 до -6°С, в Набережных Челнах — от -2 до -5°С.
На дорогах сильная гололедица, предупреждают в Гидрометцентре Татарстана.
В минувшие выходные в республике наблюдалась плюсовая температура. Специалисты объяснили, что аномально теплая погода со смешанными осадками установилась на Европейской территории России под влиянием глубокого североатлантического циклона.
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