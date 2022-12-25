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Владимир Путин: цель России — в объединении русского народа

12:58, 25.12.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Владимир Путин: цель России — в объединении русского народа
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал целью России объединение русского народа. В интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» он указал, что Москва всегда стремилась решать все споры мирными средствами путем переговоров.

Отвечая на вопрос о том, подходит ли Россия к опасной черте в связи с ситуацией на Украине, Путин заявил, что не считает ее слишком опасной:

— Мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они.

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Маргарита Головатенко
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