В Зеленодольске возбудили уголовное дело после отстрела собак в Васильево

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Зеленодольске возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ) после распространения в Сети кадров с убитыми собаками в поселке Васильево, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По словам жителей, животных расстреляли неизвестные, после чего скрылись на автомобиле. Ранее люди организовали стерилизацию этих собак, их подкармливали. В итоге погибли четыре питомца.

Прокуратура Зеленодольска ранее организовала проверку по факту случившегося. Городская прокуратура контролирует ход расследования. Надзорное ведомство поручило полиции выяснить обстоятельства инцидента и принять процессуальное решение в отношении причастных к нему лиц.

Фото: прокуратура Татартсана

В начале декабря полиция Верхнего Услона начала проверку по факту жестокого убийства животного. В дежурную часть поступило заявление, что в подъезде общежития на улице Автодорожной нашли части тела растерзанной собаки. Прокуратура района взяла на контроль ход полицейской проверки.



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Маргарита Головатенко