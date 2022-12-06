Под Казанью полиция разбирается в истории жестокого убийства собаки

Полиция Верхнего Услона начала проверку по факту жестокого убийства животного. 2 декабря в дежурную часть поступило заявление, что в подъезде общежития на улице Автодорожной нашли части тела растерзанной собаки.



Уголовное дело по этой истории пока не возбуждено. Прокуратура района взяла на контроль ход полицейской проверки, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

В МВД по Татарстану уточнили: на месте ЧП участковый обнаружил труп животного и оперативно установил личность причастного к его смерти. Последний в ходе опроса пояснил, что, когда вечером 2 декабря заходил в подъезд, за ним следом забежала собака и напала на него. По версии мужчины, защищаясь, он ударил собаку несколько раз, и она умерла.

Чтобы проверить слова фигуранта и установить причину смерти животного, силовики назначили экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение. По данным МВД, ранее с заявлениями о жестоком обращении этого мужчины с животными местные жители не обращались.