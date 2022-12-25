За неделю в Татарстане снизилась заболеваемость COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 19 по 25 декабря в Татарстане выявили 664 случая заражения COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 8,8%, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.



Заболеваемость коронавирусом в Татарстане растет на протяжении нескольких недель. С 28 ноября по 4 декабря заразились 535 человек, а с 5 по 11 декабря — 615, а с 12 по 18 декабря — 728.



Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Всего на сегодняшний день в Татарстане зафиксировано 192 843 случая COVID-19. Вылечились от него за это время 189 822 человека. Умерли 2 008 татарстанцев.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 25 декабря читайте в подборке интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина