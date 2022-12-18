Заболеваемость COVID-19 в Татарстане выросла за неделю на 18%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 12 по 18 декабря зарегистрировали 728 случаев заражения коронавирусом. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 18,4%, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.



Заболеваемость коронавирусом в Татарстане растет на протяжении нескольких недель. С 28 ноября по 4 декабря заболели 535 человек, а с 5 по 11 декабря — 615 жителей.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего на сегодняшний день в Татарстане зафиксировано 192 179 случаев COVID-19. Вылечились от него за это время 189 080 человек. Умерли 2 008 татарстанцев.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 18 декабря читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Демина