За неделю заболеваемость коронавирусом в Татарстане выросла на 15%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 5 по 11 декабря в Татарстане выявили 615 человек, заразившихся COVID-19. Это на 15% больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

С 28 ноября по 4 декабря коронавирусом заразились 535 татарстанцев. С 21 по 27 ноября в республике подтвердилось 579 случаев COVID-19.



О росте заболеваемости коронавирусом в Татарстане рассказывал накануне и президент республики Рустам Минниханов. Он призвал соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в трудовых коллективах, такие как санитарная обработка, проветривание и термометрия.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего на сегодняшний день в Татарстане зафиксирован 191 451 случай COVID-19. Вылечились от него за это время 188 333 человек. Умерли 2 007 татарстанцев.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 11 декабря читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Демина