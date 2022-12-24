Рустам Минниханов утвердил двойное вознаграждение для чиновников, командированных в новые регионы

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о выплате двойного денежного вознаграждения чиновникам, которые отправляются в командировку в новые регионы России. Соответствующий документ опубликован на сайте главы республики.

Вместе с этим для командированных чиновников предусмотрено возмещение допрасходов на проживание. Так, за каждый день нахождения в служебной поездке им назначаются выплаты в размере 8 480 рублей. Кроме того, госорганы смогут выплачивать безотчетные суммы для возмещения расходов, связанных с такими командировками.

Фото: Елизавета Пуншева

В ноябре Минниханов поручил выплатить по 20 тысяч рублей детям добровольцев, участвующих в специальной военной операции на Украине.



— Все меры поддержки должны дойти до каждой семьи. Органам власти с привлечением общественности и волонтеров следует развернуть широкую разъяснительную работу. Важно окружить семьи мобилизованных заботой и вниманием, — подчеркнул президент Татарстана.

Рустам Минниханов также заявил о необходимости модернизации системы работы военных комиссариатов в части учета военнообязанных. Кроме того, он отдельно становился на вопросе создания нормальных бытовых условий мобилизованных в местах сбора и проведения боевого слаживания.



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Максим Кокунин