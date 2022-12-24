СМИ: Карл III лишил своего младшего брата офиса в Букингемском дворце

Король Великобритании Карл III лишил офиса своего младшего брата принца Эндрю в Букингемском дворце. После скандала в США тот перестал исполнять официальные обязанности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sun.

— Любое присутствие во дворце официально закончено. Король ясно заявил это. Он не исполняет обязанности члена королевской семьи. Он сам по себе, — рассказал изданию неназванный источник из дворца.

62-летний принц продолжит жить в Виндзорском замке под Лондоном. Кроме того, с 2003 года ему на 75 лет предоставлено право проживания в имении Ройял-Лодж.

Фото: commons.wikimedia.org

Карл III был официально провозглашен королем Великобритании 10 сентября. Церемония официального провозглашения прошла в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона.



Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни на 97-м году жизни. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. В июне страна отмечала 70-летие королевы на престоле. В стране был объявлен 10-дневный траур. Принц Чарльз немедленно стал монархом после смерти королевы. Он взял имя Карл III.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин