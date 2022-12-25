Санта-Клаус начал 67-й тур по миру

Санта-Клаус отправился в 67-е путешествие по миру и уже посетил Новую Зеландию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD) на своей странице в Twitter.

Сказочный герой традиционно вручает подарки детям Австралии, Азии, России, Африки, Европы, Латинской и Северной Америки.

Один из крупных торговых центров США в 1995 году разместил рекламу, призывая детей позвонить Санта-Клаусу. В номере была допущена ошибка и звонки попадали к оператору горячей линии континентального командования ПВО США, предшественника компании NORAD. Так был запущен проект «NORAD следит за Сантой».

Фото: Максим Соколов

На сегодняшний день ВВС в Колорадо следят за передвижением Санты. Используются четыре системы контроля — спутники, радары, самолеты-истребители и специальные «Санта-камеры».



Напомним, в Казани в прошлом году на фасаде дома по улице Назарбаева, 35 установили фигуру Санта-Клауса.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова