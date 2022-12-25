Сегодня в Татарстане ожидается снег и до -4 градусов

В воскресенье, 25 декабря, в Татарстане прогнозируют умеренный мокрый снег. Как сообщает Гидрометцентр республики, ожидается облачная погода.

Днем в Татарстане ожидается от +1 до -4 градусов.

Синоптики также прогнозируют юго-западный, южный ветер, порывы которого могут достигать до 15 м/с. На дорогах местами сильная гололедица и снежная каша

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели осадки постепенно прекратятся. В понедельник, 26 декабря, ночные температуры составят от -4 до -9 градусов, дневные — от -2 до -7°С.



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Диана Фатыхова